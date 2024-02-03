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Kocaeli'de fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Giriş: 03.02.2024 14:29
Kocaeli'de bulunan bir boya üretim fabrikasının tesisinde yangın çıktı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi sürüyor.
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