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02.12.2019
Kocaeli'de ekmeğin içinden çıkan 'bu kadarına da pes' dedirtti!
Kocaeli’de ekmeğin içinden çıkan alyan anahtarı bu kadarına da pes dedirtti. Bir kişi fırından ekmek aldı ve eve geldi. Fakat ekmeğin içinden çıkanı görünce şaşkına döndü. Ekmeğin içinden pas tutmuş alyan anahtarı çıktı.
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