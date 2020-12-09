Kocaeli’de yaşayan parkinson hastası 80 yaşındaki Sedat Keskin, ilacını vermeyen eczane çalışanına tepki gösterdi. İkili arasında başlayan laf dalaşı ilerleyen dakikalarda büyüdü. Eczane çalışanı genç, yaşlı adamı zorla dışarı çıkardı ve sonra da yere attı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı...

Kocaeli'de yaşayan parkinson hastası 80 yaşındaki Sedat Keskin, ilacını vermeyen eczane çalışanına tepki gösterdi.

İkili arasında başlayan laf dalaşı ilerleyen dakikalarda büyüdü.

Eczane çalışanı genç, yaşlı adamı zorla dışarı çıkardı ve sonra da yere attı.

O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı...

Olayda bayılan Sedat Keskin'in iddiasına göre, eczane çalışanının kendini sağlık çalışanlarına korona virüs hastası olduğunu söylediğini öne sürdü.

A Haber muhabirinin mikrofon uzattığı Velit Kaya, iddiaları kabul etmedi.

Sedat Keskin, Velit Kaya'dan şikayetçi oldu. Son sözü mahkeme söyleyecek.