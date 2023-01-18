Kocaeli’de dere kirliliği! Sudan örnek alındı inceleme başlatıldı

Kocaeli'de bulunan Kilez Deresi bu kez siyah akmaya başladı, etrafa kötü koku yayılmaya başladı. Ekipler sudan örnek aldı ve inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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