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Kocaeli’de dere kirliliği! Sudan örnek alındı inceleme başlatıldı

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 10:48
Kocaeli'de bulunan Kilez Deresi bu kez siyah akmaya başladı, etrafa kötü koku yayılmaya başladı. Ekipler sudan örnek aldı ve inceleme başlattı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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