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Kocaeli'de depo alev alev yandı! Alevler gökyüzüne yükseldi

İHA
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Giriş: 20.01.2024 19:45
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü bürüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı olmadı, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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