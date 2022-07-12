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Kocaeli'de denizde can pazarı! Dehşet anları böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 12.07.2022 15:02
Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde korkunç anlar yaşandı. Denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. 2 kişi ise boğulma tehlikesi atlattı.
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