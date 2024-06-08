08 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kocaeli'de dehşet! Canlı yayında eniştesini bıçakladı: Cesareti olmayan izlemesin

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2024 15:02
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.
Canlı yayında eniştesini bıçakladı!
Canlı yayında eniştesini bıçakladı!
Boşandığı karısını silahla vurarak ağır yaraladı
Boşandığı karısını silahla vurarak ağır yaraladı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek
"D-8 ülkeleri Gazze için ortak hareket edecek"
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Ege yöresine ait türkülerin hikayesi!
Dolandırıcılardan jigolo vurgunu
Dolandırıcılardan jigolo vurgunu
Araç içinde bırakılan eşyaya dikkat!
Araç içinde bırakılan eşyaya dikkat!
Tarihin tabiatla iç içe olduğu ilçe
Tarihin tabiatla iç içe olduğu ilçe
Üsküdar’da vapurdan denize düşen kişi kurtarıldı
Üsküdar'da vapurdan denize düşen kişi kurtarıldı
Biri ‘koşarak’, diğeri ‘koşamayarak’ yetişemedi
Biri ‘koşarak', diğeri ‘koşamayarak' yetişemedi
Karabük’te otomobili alev topuna döndü
Karabük'te otomobili alev topuna döndü
Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
Konya’ya çevre dostu yatırımlar!
Daha Fazla Video Göster