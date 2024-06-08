Kocaeli'de dehşet! Canlı yayında eniştesini bıçakladı: Cesareti olmayan izlemesin

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.