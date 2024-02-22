22 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de can pazarı! Bir araç trafik ışıklarında bekleyen otobüse ve otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de can pazarı! Bir araç trafik ışıklarında bekleyen otobüse ve otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.02.2024 01:41
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir aracın trafik ışıklarında bekleyen özel halk otobüsü ile otomobile arkadan çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de can pazarı!
Kocaeli'de can pazarı!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Okula yorgun mermi isabet etti!
Sahneye alkollü çıkan Nev’e tepki yağdı!
Sahneye alkollü çıkan Nev'e tepki yağdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
“Abi mi oldunuz” deyip kurşun yağdırdı!
Şanlıurfa’da yıldırım düşme anı kamerada
Şanlıurfa’da yıldırım düşme anı kamerada
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
İETT otobüsünde kadına yumruğa ev hapsi
KAAN’ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler
KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
İki ayda karısı ikinci kez kaçırılıp fidye istendi
Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu
Elektrik panosu değil, paket paket sigara deposu
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sokak üzerindeki araçları tek tek çizdi
Sultanahmet’te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Sultanahmet'te turistin cebinden telefonu çalan hırsız kamerada
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Küresel ısınma leylekleri de etkiledi
Daha Fazla Video Göster