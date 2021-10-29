29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli’de bir kadın çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

Kocaeli’de bir kadın çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2021 17:19
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde mağazanın önünde sergilenen askıdan 2 eşofman altını çantasına koyup çalan kadın, bir gün sonra ürünlerden birini giyip iş yerinin önünden geçince yakalandı. Mağaza sahibi tepki gösterdiği kadına tokat atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta cuma günü, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi?nde meydana geldi. Mağazanın önündeki askıda sergilenen eşofman altlarına bakan kadın, beğendiği birini çantasına koydu. Kadın daha sonra mağazaya girerek etrafa bakıp yeniden dışarı çıktı. Tekrar askının yanına gelen kadın, bir eşofman altını daha çantasına koyup gitti. Komşularının uyarısı üzerine mağaza çalışanları güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince kadının eşofman altlarını çaldığını gördü.

Çalışanlar, bir gün sonra çaldığı eşofman altını giyerek mağazanın önünden geçen kadını tanıdı. Mağaza sahibi Hasret Bakır, kadının peşinden giderek, mağazanın önüne getirdi. Hasret Bakır kadına tepki göstererek, tokat attı. İhbar üzerine gelen polis, kadını polis merkezine götürdü. Hasret Bakır'ın şikayetini geri çekmesi üzerine kadın serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli
Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli
Arsızlığın böylesi! Önce çaldı sonra önünden geçti
Arsızlığın böylesi! Önce çaldı sonra önünden geçti
Emekli generale ait evleri ateşe verdiler
Emekli generale ait evleri ateşe verdiler
Akrabasını ziyarete geldiği evde aç kalan tilkiyi besledi
Akrabasını ziyarete geldiği evde aç kalan tilkiyi besledi
Dünürünü öldürüp 2 kişiyi ağır yaraladı, olay yerine gelince yakalandı
Dünürünü öldürüp 2 kişiyi ağır yaraladı, olay yerine gelince yakalandı
29 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
29 Ekim hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı!
Erzurum’da düğün evinde savaş çıktı!
Erzurum'da düğün evinde savaş çıktı!
Kahramana veda
Kahramana veda
Erzurum’da düğün öncesi kavga: 3 yaralı
Erzurum’da düğün öncesi kavga: 3 yaralı
Müstakil evdeki yangın paniği böyle görüntülendi
Müstakil evdeki yangın paniği böyle görüntülendi
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu
Daha Fazla Video Göster