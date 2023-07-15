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Kocaeli'de bir genç denizde kayboldu! 10 saat süren aramanın ardından acı haber...

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Giriş: 15.07.2023 01:29
Kocaeli'de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde kaybolan Özgür Mert Demirkıran'ı arama kurtarma çalışmaları 10 saat sürdü. Gencin cansız bedeni denizden çıkarılırken sahilde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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