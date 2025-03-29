Kocaeli’de bayram trafiği alarmı! 6 bin personel görev başında

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Vatandaşların güvenilir seyahat etmeleri için Kocaeli'de 6 bin jandarma ve polis personeli 24 saat boyunca çalışıyor. Ekipler hız sınırını aşan sürücüleri tespit etmek için ayrıca 25 radar ile görev yapıyor.

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