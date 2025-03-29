29 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli’de bayram trafiği alarmı! 6 bin personel görev başında
Kocaeli’de bayram trafiği alarmı! 6 bin personel görev başında

Kocaeli’de bayram trafiği alarmı! 6 bin personel görev başında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2025 10:42
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk günü TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yollar boş kaldı. Vatandaşların güvenilir seyahat etmeleri için Kocaeli'de 6 bin jandarma ve polis personeli 24 saat boyunca çalışıyor. Ekipler hız sınırını aşan sürücüleri tespit etmek için ayrıca 25 radar ile görev yapıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli’de bayram trafiği alarmı! 6 bin personel görev başında
Kocaeli’de bayram trafiği alarmı!
Kocaeli’de bayram trafiği alarmı!
Otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışa motosikletin sürücüsü yaralandı
Çocuk tabureyi çekince olanlar oldu
Çocuk tabureyi çekince olanlar oldu
13 bin adet makaron ele geçirildi
13 bin adet makaron ele geçirildi
Tezgahlarda kırlangıç ve kalkan bereketi
Tezgahlarda kırlangıç ve kalkan bereketi
3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi
3 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi
Depremzedeler bayramı köy evlerinde kutlayacak!
Depremzedeler bayramı köy evlerinde kutlayacak!
Kano faciası! 1 kişi kayıp
Kano faciası! 1 kişi kayıp
9 yıl sonra aile ile bayramlaşma!
9 yıl sonra aile ile bayramlaşma!
Aracına çarpan şoförün elini öptü!
Aracına çarpan şoförün elini öptü!
Otogarlarda bayram tatili yoğunluğu!
Otogarlarda bayram tatili yoğunluğu!
İstanbullular bayram tatili için yola çıktı!
İstanbullular bayram tatili için yola çıktı!
Daha Fazla Video Göster