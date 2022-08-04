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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu

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Giriş: 04.08.2022 12:26
Kocaeli'de yaşayan bir kadın, kızının eğitimi ve ev alma hayalleriyle yıllardır biriktirdiği 202 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. 25 yıllık komşuları yanında getirdiği kişiyle hayatını alt üst etti. İşte akılalmaz dolandırıcılığın detayları...
Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık!
Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık!
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