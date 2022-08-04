04 Ağustos 2022, Perşembe
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Kocaeli’de akılalmaz dolandırıcılık! 25 yıllık komşu kazığı | Paralar buhar oldu
Kocaeli'de yaşayan bir kadın, kızının eğitimi ve ev alma hayalleriyle yıllardır biriktirdiği 202 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. 25 yıllık komşuları yanında getirdiği kişiyle hayatını alt üst etti. İşte akılalmaz dolandırıcılığın detayları...