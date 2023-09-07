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Kocaeli'de 7'inci kattan düşüp öldü; olay anı kamerada

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Giriş: 07.09.2023 12:14
Kocaeli'de İzmit ilçesinde apartmanın 7?inci katından düşen Metin Emir Gündoğdu (22) yaşamını yitirdi. Gencin binadan beton zemine düştüğü an bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaeli’de 7’inci kattan düşüp öldü
Kocaeli'de 7'inci kattan düşüp öldü
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