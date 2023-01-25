25 Ocak 2023, Çarşamba
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Kocaeli’de 15 yaşındaki Büşra’yı vahşice öldürmüştü! İnternet aramaları kan dondurdu
Kocaeli'de 15 yaşındaki Büşra Kabataş annesinin saplantılı aşkı tarafından önce işkence edilip ardından da yakılarak öldürülmüştü. Kan donduran olayda genç kızın, Taner Yaylacı tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklanan Yaylacı'nın; 'Bayıltmadan sonra tecavüz', 'Ölümle sonuçlanan ırza geçme' ve 'Çocuğun cinsel istismarı sonrası adli tıp uygulamaları', 'Diri diri insan yakma sonrası otopsi sonuçları', '15 yaşındaki çocuğa nasıl tecavüz edilir?' başlıklarıyla internette aramalar yaptığı belirlendi.