09 Aralık 2021, Perşembe
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Kocaeli’da fabrika alevlere teslim oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Kocaeli'de Gebze ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir fabrikadan yangın ihbarı geldi. Kısa sürede büyüyen alevlere için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri yangını söndürmek için mücadele verirken bölgeye diğer ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikadan çıkan simsiyah duman gökyüzünü kapladı.