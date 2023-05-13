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Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: Ulaşıma kapandı!

DHA
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Giriş: 13.05.2023 18:19
Kocaeli’nin Derince ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşen kazada Ankara istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı kazada ardından ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla araçlar kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kocaeli D-100 kara yolunda kaza: 3 yaralı
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