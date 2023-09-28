28 Eylül 2023, Perşembe
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Koca şiddetinden kaçamadı: Araçtan atladı silah kabzasıyla dövdü
Kayseri'de boşanmak üzere oluğu eşi tarafından zorla araca bindirilen ve şiddete uğrayan kadın, seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadını durdurmak isterken park halindeki araca ve bir sitenin duvarına çarparak kaza yapan şüpheli şahıs ise, kadını silah kabzasıyla darbettikten sonra kaçtı.