28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Koca köpeği saniyeler içinde öldürdü! Leopar saldırısı kamerada
Hindistan'da kayda alınan görüntüler, insanların yırtıcı hayvanların doğal yaşam alanlarına yakın yerlerde ikamet etmesinin verdiği zararları gösteriyor. Kedigillerin en gizemli türü leopar, sahibinin kapısında uyuyan köpeği saniyeler içinde öldürüyor. İşte leoparın korkunç avı...