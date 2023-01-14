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Koca dedikodusu boşanma nedeni oldu! Mahkeme eşi tam kusurlu buldu

A Haber
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Giriş: 14.01.2023 09:22
Güncelleme:14.01.2023 09:22
Sosyal medya canlı yayını üzerinden kocasının dedikodusunu yapan kadın mahkeme tarafından tam kusurlu bulundu. Peki mahkeme bu kararı hangi gerekçelere dayanarak verdi?
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