24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Klozetten dev kertenkele çıktı!
Tayland'ın Pathum Thani şehrinde otelde kalan İngiliz turist, klozetten dev bir kertenkelenin çıktığını görerek şoke oldu ve o anları kameraya aldı. Jason Kingman (37) isimli turistin çektiği videoda dev sürüngen başını klozetten çıkarıp etrafı kolaçan ediyor, çatallı dilini çıkarıyor, üç dakika süren bekleyişten sonra ani bir manevrayla geri dönerek geldiği yere gidiyor.