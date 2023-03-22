22 Mart 2023, Çarşamba
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Klimanın içinden çıkan yılan avını yakaladı!
Hindistan'da bir kişi odasına girdiği sırada klimadan sarkan yılanla neye uğradığını şaşırdı. Ancak yılan yalnız değildi... Avını yakaladıktan sonra klimaya tekrardan girmeye çalışan yılanın görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.