Klimalar koronavirüsü yayar mı? Uzman isimden A Haber canlı yayınında ezber bozan açıklama |Video

Yaz mevsiminde sıcaklara karşı serinlemek amacıyla kullanılan klima ve vantilatörlerin koronavirüsün yayılmasını hızlandırır mı? Tıbbı Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülfem Terek Ece A Haber ekranında vatandaşları uyardı. Ece özellikle AVM'ye gidecek olan vatandaşlara önemli tavsiyelerde buludu.

Tıbbı Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gülfem Terek Ece A Haber ekranında milyonlarca kişinin merak ettiği "klima koronavirüsü yayar mı?" sorusuna yanıt verdi.

AVM'lerde klima sistemlerinin içerideki hava yerine dışarıdan taze temiz havanın verilmesi gerektiğine dikkati çeken Ece, kapalı mekanlarda klimaların olası bulaşı arttırabileceğini ifade etti. Araç klimalarında da aynı kuralın geçerli olduğunu söyleyen Ece, kesinlikle iç hava sirkülasyonunda kaçınılması gerektiğini araçlarımızın genellikle dışarıdan gelen taze hava ile havalandırılması gerektiğini söyledi.

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