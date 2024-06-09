09 Haziran 2024, Pazar
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KKTC'nin parlayan yıldızı: Maraş!
Bir dönem hayalet şehir olarak anılıyordu. 46 yıl boyunca dünyadan izole olmuş gibiydi. Tarihler 8 Ekim 2020'yi gösterirken kapıları yeniden açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sembolü Kapalı Maraş geçmişte olduğu gibi bugün de bölgenin parlayan yıldızı. Turist akınının olduğu gözde turizm merkezi bugüne kadar yerli ve yabancı 1 milyon 821 bin kişiyi ağırladı. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün özel haberini ekranlara getiriyoruz.