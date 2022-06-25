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KKTC'de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2022 13:54
Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yangınlarla mücadele ediyor. KKTC'de 21 Haziran'dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.
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