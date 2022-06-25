25 Haziran 2022, Cumartesi
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KKTC'de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü
Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yangınlarla mücadele ediyor. KKTC'de 21 Haziran'dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.