KKTC'de yangın bölgesinde başlayan sağanak alevleri söndürdü

Türkiye gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yangınlarla mücadele ediyor. KKTC'de 21 Haziran'dan bu yana orman yangının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz canlı yayında aktardı.