Kızlarının kaza yaptığını duyan anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!

Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kızlarının kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen gözü yaşlı anne-babayı olay yerindeki trafik polisi sakinleştirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında aracını park ederek inmeye hazırlanan bir sürücü adeta ölümün kıyısından döndü.

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