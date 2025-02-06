06 Şubat 2025, Perşembe

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Kızlarının kaza yaptığını duyan anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!

Kızlarının kaza yaptığını duyan anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.02.2025 19:59
Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kızlarının kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen gözü yaşlı anne-babayı olay yerindeki trafik polisi sakinleştirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında aracını park ederek inmeye hazırlanan bir sürücü adeta ölümün kıyısından döndü.
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Kızlarının kaza yaptığını duyan anne-babayı trafik polisi sakinleştirdi!
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