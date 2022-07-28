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Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2022 16:35
Esenyurt’ta aynı mahallede yaşayan iki gencin sevgili olduklarını öğrenen baba ortalığı ayağa kaldırdı. Sokak ortasında kızının erkek arkadaşını tekme tokat döven adamın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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