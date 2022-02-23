23 Şubat 2022, Çarşamba
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Kızını taciz eden kişiyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü, tacizci komşusu çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan bir kişi, sosyal medyadan sahte hesap açarak 14 yaşındaki kızını taciz eden kişiyi, dedektif gibi iz sürerek buldu. Kamera görüntülerinde tacizcinin komşusu olduğunu öğrenen anne, şok oldu.