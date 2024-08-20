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Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı

Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 16:48
Samsun'da kızını rahatsız ettiğini iddia ettiği şahsı tabancayla yaralayan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı
Kızını rahatsız eden şahsı vuran baba tutuklandı
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