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Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı

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Giriş: 07.09.2022 07:02
Güncelleme:07.09.2022 07:02
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kızını istemeye gelen adama kurşun yağdırdı
Kızını istemeye gelen adama kurşun yağdırdı
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