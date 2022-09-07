07 Eylül 2022, Çarşamba
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Kızını oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir şahıs, kızını oğluna istemeye gelen kişiye kurşun yağdırdı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.