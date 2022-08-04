04 Ağustos 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kızına uyuşturucu satanı döve döve karakola götürmüştü! Gerçek bambaşka çıktı | Meğer babası değilmiş
İstanbul Avcılar'da, kızına uyuşturucu madde satan şüpheliyle önce telefonda mesajlaşıp sonra pusu kurarak yakalayan babanı şüpheliyi döverek karakola götürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı.