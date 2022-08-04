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Kızına uyuşturucu satanı döve döve karakola götürmüştü! Gerçek bambaşka çıktı | Meğer babası değilmiş

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Giriş: 04.08.2022 15:52
İstanbul Avcılar'da, kızına uyuşturucu madde satan şüpheliyle önce telefonda mesajlaşıp sonra pusu kurarak yakalayan babanı şüpheliyi döverek karakola götürdüğü iddia edilmişti. Söz konusu kişinin kızın babası değil sevgilisi olduğu ortaya çıktı.
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