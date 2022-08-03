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Kızına atılan mesajları görünce deliye döndü! Babadan akılalmaz intikam

DHA
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Giriş: 03.08.2022 11:24
Avcılar'da bir baba kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının telefonunu ele geçirip mesajlarını okuyunca hayatının şokunu yaşadı.
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