03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kızına atılan mesajları görünce deliye döndü! Babadan akılalmaz intikam
Avcılar'da bir baba kızının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Kızının telefonunu ele geçirip mesajlarını okuyunca hayatının şokunu yaşadı.