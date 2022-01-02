Kızılırmak’ta tedirgin eden görüntü! Nedeni belli oldu

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kızıl renge büründü. Tedirginliğe de neden olan görüntü hakkında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Yalçın, renk değişiminin nedenini açıkladı.