16 Ocak 2023, Pazartesi
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Kızılırmak Nehri’nde kuraklık alarmı! Nehir yatağında adacıklar oluştu
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık alarmı verildi. Suyun debisi düştü, nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Koç, kentte obrukların da meydana geldiğini söyledi. Uzmanlar su tasarrufu konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.