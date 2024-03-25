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Kızılırmak alarm veriyor! Türkiye’nin en uzun nehrinde kuraklık tehlikesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 20:13
Güncelleme:25.03.2024 23:44
Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda da koyunların otladığı görüldü.
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Kızılırmak alarm veriyor!
Kızılırmak alarm veriyor!
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