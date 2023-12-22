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Kızıldeniz'den Akdeniz'e gelen 3 tür hamsi çeşidi görüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 16:22
Antalya Körfezi'nde 3 tür hamsi, barbun, palamut ve karides görüldü. Antalya Körfezi'ne Kızıldeniz'den gelen istilacı türler ile birlikte hamsi, barbun ve palamut da geldi. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur anlattı.
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