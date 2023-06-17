Kızılay verileri paylaştı! Düzenli kan bağışçısı sayısı 800 bini geçti

Kızılay'ın paylaştığı verilere göre düzenli kan bağışların sayısı 800 bini geçti. Uzmanlar; bağışçılardan rehavete kapılıp kan vermekten vazgeçmemesini istedi çünkü bağışçı artsa bile kan ihtiyacı hiçbir zaman azalmıyor.

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