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Kızılay 1,5 milyon kişiye kurban eti dağıtacak! Konserve etlerin raf ömrü 2,5 yıl

A Haber
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Giriş: 01.07.2022 08:52
Kurban Bayramı'nın bereketi tüm yıl sürecek. 2007'den bu yana kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan Türk Kızılayı, bu yıl 6 bin büyükbaş hayvan keserek bir buçuk milyon kişiye ulaştıracak. İsteyenler ise 2 bin 475 lira ödeyerek vekalet yoluyla kurban bağışında bulunabilecek.
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