01 Temmuz 2022, Cuma
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Kızılay 1,5 milyon kişiye kurban eti dağıtacak! Konserve etlerin raf ömrü 2,5 yıl
Kurban Bayramı'nın bereketi tüm yıl sürecek. 2007'den bu yana kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtan Türk Kızılayı, bu yıl 6 bin büyükbaş hayvan keserek bir buçuk milyon kişiye ulaştıracak. İsteyenler ise 2 bin 475 lira ödeyerek vekalet yoluyla kurban bağışında bulunabilecek.