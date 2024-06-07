07 Haziran 2024, Cuma
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Kızı tarafından cansız bedeni bulundu! Kocası her yerde aranıyor
Aydın’ın Efeler ilçesinde dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi N.T.'yi evde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde N.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede N.T.'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen N.T.'nin eşi M.T. de polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.