Kız meselesi yüzünden gençler birbirine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

"Pes" dedirten olay Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşandı. Kkız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.