18 Şubat 2022, Cuma
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Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı
İstanbul Boğazı’nın incisi olan Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2022 yılının Nisan ayında tamamlamayı hedeflediklerini belirttiği Kız Kulesi’ndeki restorasyon çalışmalarının son hali havadan görüntülendi.