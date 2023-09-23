23 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kız Kulesi manzarası kapandı

Kız Kulesi manzarası kapandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2023 17:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Üsküdar sahilinde aylardır tamamlayamadığı yol çalışması, vatandaşı mağdur ediyor. Peki Salacak'taki çalışma ne zaman bitecek? Detayları A Haber muhabiri Figen Koça aktardı.
Kız Kulesi manzarası kapandı
Kız Kulesi manzarası kapandı
Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları!
Yeşil Vatan’ı koruma çalışmaları!
Cerrah fasulyede hasat zamanı!
Cerrah fasulyede hasat zamanı!
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
Pompalı tüfekle vurduğu anı kayda aldı
Paket gıdaları dikkat
Paket gıdaları dikkat
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor
Siirt’te CHP İl Kongresi karıştı!
Siirt'te CHP İl Kongresi karıştı!
Antalya’da korkutan yangın!
Antalya'da korkutan yangın!
Cinayetten sonra bakın ne yapmış!
Cinayetten sonra bakın ne yapmış!
Türkiye’ye çöl tozu geliyor!
Türkiye'ye çöl tozu geliyor!
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
İETT otobüsünün içindeki kaza dehşeti kamerada
Navigasyon kazaları artıyor
Navigasyon kazaları artıyor
Daha Fazla Video Göster