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Kız Kulesi 11 Mayıs’ta kapılarını yeniden açıyor! Son hali havadan görüntülendi

DHA
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Giriş: 08.05.2023 16:31
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra 11 Mayıs’ta ziyarete açılacak. Böylece, bugüne kadar İstanbulluların İstanbul’dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul’un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek" denildi.
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