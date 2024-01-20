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Kız kardeşini sokak ortasında darbetti; o anlar cep telefonu kamerasında

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Giriş: 20.01.2024 16:37
Adana'da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen bir kadını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kız kardeşini sokak ortasında darbetti
Kız kardeşini sokak ortasında darbetti
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