28 Ağustos 2024, Çarşamba
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Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı
Bursa'da tartıştığı kız arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, kız arkadaşına herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bir vatandaş ise o anları spiker gibi yorumladı.