Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti, ardından kaçtı

Bursa'da tartıştığı kız arkadaşının yüzünü sıkmasına öfkelenen genç, kız arkadaşına herkesin gözü önünde arka arkaya yumruk attıktan sonra kaçmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, bir vatandaş ise o anları spiker gibi yorumladı.