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Kıymada sucukta mekanik kıyma hilesi

Kıymada sucukta mekanik kıyma hilesi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:11
Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listede kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok taklit-tağşiş yapılan ürünler yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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