Kıymada sucukta mekanik kıyma hilesi

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Listede kıymadan zeytinyağına, baldan süte kadar birçok taklit-tağşiş yapılan ürünler yer alıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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