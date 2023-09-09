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Kıyma dizisinde rol alan oyuncudan akılalmaz hırsızlık! Canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı

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Giriş: 09.09.2023 12:36
Dijital bir platformda yayınlanan 'Kıyma' isimli dizide rol alan U.Ü'nün Adana'da Avukat Yunus Levent Küfüdür'ün cüzdanını çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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