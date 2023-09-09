09 Eylül 2023, Cumartesi
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Kıyma dizisinde rol alan oyuncudan akılalmaz hırsızlık! Canlandırdığı rolünü gerçek hayata taşıdı
Dijital bir platformda yayınlanan 'Kıyma' isimli dizide rol alan U.Ü'nün Adana'da Avukat Yunus Levent Küfüdür'ün cüzdanını çalarak kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.