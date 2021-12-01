Kıyafetleriyle dikkat çeken hırsızlar! Çocuğun elinden çaldılar

Antalya'da çilingir yardımıyla eve giren 2 kadın hırsız, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çaldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kıyafetleri ve rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların, uyuyan çocuğun elinden cep telefonunu bile aldıkları görüldü.

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