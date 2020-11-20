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Kıyafetleriyle denize girip boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtardı

İHA
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Giriş: 20.11.2020 09:09
Güncelleme:20.11.2020 09:18
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kadın veteriner hekimin, suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği kurtarma anı cep telefonuyla kaydedildi.

Kerpe sahilinde bir köpeğin suda boğulmak üzere olduğunu düşünen vatandaşlar, seslenerek kıyıya çıkması için çabaladı.

O sırada bir kadın, kıyafetleriyle denize girerek köpeği kıyıya çıkardı.

Şoka girmiş halde sudan çıkarılan köpek, sobanın yanında ısınabilmesi için civardaki bir restorana götürüldü.

Yaşananlar, çevredekilerce cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sudan köpeği çıkaran veteriner hekim Behice Sinem Öçal, yaptığı açıklamada, market alışverişi için evden çıktığını, insanların sahilde toplandığını ve denize doğru bağrıştığını aktardı.

Suda bir insan olabileceğini düşündüğünü ifade eden Öçal, yaklaşınca insanların seslenerek sudaki köpeği çağırdığını fark ettiğini söyledi.

Öçal, şöyle devam etti:

"Önce sahipli olduğunu düşündüm ama sahipsiz sokak köpeğiymiş. Telefonla yardım çağırmak isteyenler, sandal arayışında olanlar vardı. Köpekler iyi yüzücüdür, önce bekledim kıyıya yüzer mi diye ama baktım suda daireler çiziyor, şoka girdiğini, boğulmak üzere olduğunu düşündüm, suya girdim. Sudan çıkardığımızda soba olduğu için civardaki bir restorana götürdüler. Tabii olayın sıcaklığıyla fark etmedim ama su oldukça soğuktu, çıkınca etkisini hissettim."

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