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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

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Giriş: 19.11.2021 15:46
Güncelleme:19.11.2021 15:46
Anne baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden yeni haber geldi. 5 yıl önce Paris'te sade bir nikahla dünyaevine giren çift, bebek haberiyle sevindirmişti. Bebek haberinin doğrulanmasının ardından Tatlıtuğ'un bebeğinin cinsiyeti de merak konusu oldu. 2. Sayfa programının sunucuları, çiftin bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.
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