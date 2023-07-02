02 Temmuz 2023, Pazar
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Kitap kenarına gizlenen hikayeler
Kitaplarda ön kenar boyama sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat tekniklerinden biri. 20 yaşındaki Elif Kocamaz da kaybolmaya yüz tutan bu sanatın Türkiye'deki temsilcilerinden. Genç sanatçı bizlere bu sanatı ve hikayesini anlattı.