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Kitap kenarına gizlenen hikayeler

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Giriş: 02.07.2023 11:39
Kitaplarda ön kenar boyama sanatı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanat tekniklerinden biri. 20 yaşındaki Elif Kocamaz da kaybolmaya yüz tutan bu sanatın Türkiye'deki temsilcilerinden. Genç sanatçı bizlere bu sanatı ve hikayesini anlattı.
Kitap kenarına gizlenen hikayeler
Kitap kenarına gizlenen hikayeler
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